Eesti eurolaulikud maanduvad juba mõne tunni pärast Kiievis ning pikalt asu ei anta - homme toimub juba esimene lavaproov. Uurisime eurodelegatsiooni juhilt Mart Normetilt, mis laval toimuma saab.

"Meil saab olema päris keeruline lavaproov. Projitseerime laval lauljate selja taha nende näod, mis tükkideks purunevad, nagu Eestistki, ja see tähendab, et lavaasetus peab sentimeetri täpsusega paigas olema," paljastab Normet ühe raske asja. "Seal pole koreograafiat tantsu mõttes, kuid on seismise mõttes."

Mart ütleb, et produktsioonitiimiga tuli väikeseid kaklusi ette ka tänavu, kuid esialgne versioon, mis tiimile saadeti, oli oodatust parem. "Nad olid mõttest aru saanud ja proovinud seda edasi anda. Eks näis, kas kõik läheb veel sünergeetilisemalt kokku, kui päris Laura ja Koit lavale lähevad."

Vaata videost, mis meie eurotiimi Kiievis ees ootab ning mida Normet meile veel rääkis.