Praegune peaminister Jüri Ratas tutvustas täna riigikogu ees uuendatud Eesti julgeolekupoliitika aluste eelnõud, ent endise peaministri ja praegune riigikogu aseesimees Taavi Rõivas leiab, et plaanidest peegeldus liialt naiivsust.

"Julgeolekupoliitika aluste arutelul ilmnes terav konflikt väga hästi koostatud kirjaliku dokumendi ning peaministri puldist antud hinnangute vahel. Toetades täielikult (suures osas juba eelmise valitsuse ajal koostatud) laiapindse julgeolekukäsitluse alusdokumenti, ei saa ma sugugi nõustuda hinnangutega, et Eesti riikluse häll on Venemaal ning Venemaa kujutatav eksistentsiaalne oht Eestile on madal. Naiivsus ei ole julgeolekupoliitikas hea nõuandja, Kremli "davaite žit druzno" ei pruugi olla sama siiras kui lapsepõlvemälestustes kass Leopoldi öelduna," kommenteerib Rõivas.

Endise peaministri sõnul ei ole Eesti iseseisev kellegi armust, sest selle nimel on nähtud väga palju vaeva, valatud verd ning kannatatud repressioone. "Selleks, et ka meie lapsed ja lapselapsed saaksid elada iseseisvas riigis, peame pingutama iga päev ning me ei tohi endale hetkekski lubada naiivsust ohuhinnangutes või pisendada hübriidmeetodite kasutamisest tulenevaid ohte," lisab ta.

Rõivase hinnangul on Ratase valitsus astunud mitmeid samme, mis vastuolus julgeolekupoliitika alusdokumendiga, tuues välja leige suhtumise rahvusvahelisse koostöösse hübriidmeetodite kasutamise vastu, VF propagandasõnumite võimendamise ning e-riigi usaldusväärsuse õõnestamise. "Rääkimata jätkuvalt kehtivast leppest Putini koduparteiga, mille kohta esitatud küsimustele vastamisest Ratas täna taas kindlameelselt kõrvale puikles."