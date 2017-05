Eesti eurodelegatsioon on juba lennukis teel Kiievisse Eurovisionile, kuid enne seda leidsid nad lennujaamas mahti ka kodumaisele pressile intervjuusid anda. Laura säras nagu kevadine päike, Koit aga tunnistas, et on öösel vaid tunni maganud ja on seetõttu pisut väsinud. "Muidu on hästi."

Koit sõnab, et neil on täiesti hullumeelne nädal selja taga. "Kõik oli minuti pealt paika pandud, et jõuaksime asjad ilusti ära teha ja see kõik päädiski täna terve öö kestnud pakkimisega. Kogu elu tuli ju kaasa. Ma ei ole nii paljude pakkide, kohvrite ja ülikonnakottidega veel reisinud," muigab mees. Lisaks oma asjadele tuli tal kaasa võtta ka elukaaslase kaia Triisa ja kahenädalase poja Richardi vajalikud asjad. "Meil on umbes kümme kohvrit, pluss laps ja vanker."

Laural on ainult kolm suurt kohvrit, kuid need on tema kinnitusel ääreni täis. "Seekord oli mõnus pakkida, sest muidu on üks kohver, mis mahutab 23 kilo ja pead pidevalt jälgima, kas ikka mahud piiridesse. Seekord jäid kaalud 18-19 kilo vahele," ütleb ta. Seepeale muigab Koit, et Laura saab veel Kiievis ostlemagi minna.

Nädalavahetusel ilmus Koidu ja Laura võistlusloost "Verona" ka itaaliakeelne versioon. Laura tunnistab, et kui Sven selle ideega lagedale tuli, ei olnud tema alguses eriti vaimustuses. "Meiega oli stuudios kaks itaallast, kes õpetasid meile hääldust. Tegime lugu veel natuke ka ümber, suupärasemaks," paljastab Koit.

Vaata videost, mis meie eurolaulikuid täna ja homme ees ootab ning miks Koit kahenädalase poja Eurovisionile kaasa võtab.