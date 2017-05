Täna startis Eesti eurodelegatsioon Kiievisse, kus juba homme tehakse ka esimene lavaproov. Õhtuleht püüdis lennujaamast kinni Sven Lõhmuse, kellega pisut juttu puhus.

Meie tänavuse võistlusloo autor Sven Lõhmus sõidab Eurovisionile neljandat korda. "Täna on hea rahulik tunne. Muidugi asjade pakkimine võtab alati aega ja see on igavene rahmeldamine," muigas Sven.

Nagu perfektsionistel ikka kombeks, timmis Sven "Veronat" pärast "Eesti laulu", kuid mees ise ütleb, et tegi seda väga vähe. "Produktsioon on tehtud natuke võimsamaks ja jõulisemaks ning lavafonogrammi, mille peale Kiievis laulma hakatakse, on natuke efekte juurde pandud," sõnab ta lisab, et tegu on tõesti pisiparandustega.

Vaata videost, mida Sven enne Kiievisse sõitu Õhtulehele veel rääkis.