Midagi oleks vaja teha, kas või midagi vastata etteheidetele, et valitsus muudab reegleid omakasupüüdlikult, elab eelmiste ja tulevaste arvel ja põhjendamise asemel räägib rumalusi, kirjutab Jürgen Ligi homses Eesti Päevalehes.

Kui Jüri Ratas oleks liider, oleks ta praegu mures ja kutsuks enda juurde Sven Sesteri. Ta ütleks, et ei saa aru, mis toimub – Eesti Pank, eelarvenõukogu ja kommertspankade analüütikud on hakanud valitsuse rahanduspoliitika kohta rääkima sama, mida on rääkinud opositsioonilised eksrahandusministrid, ja sõltumatud eksperthinnangud pole valitsuste suhtes kunagi olnud nii kurjad.

"Ja Sven, me paistame kõik idioodid", lisaks ta, "kui sa ütled riigieelarve mõju kohta "Kui täna sünnib kuue naise kohta üheksa last, siis lõpuks on kuue naise kohta kümme last"".

Aga Ratas on meil peaminister, ta keel ei ole Sesteri omast parem ning ta otsustas esimene olla hoopis Sesteri kiitmises ja moraliseerimises sõna "idioot" kasutamise pärast selle jama peale.

