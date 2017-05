Pea igal kolmandal eestlasel on Instagrami konto, mida külastatakse sama sagedasti kui Facebooki. Instagram on keskkond, kus on võimalik jälgida oma tuttavate tegevusi ning samal ajal hoida silma peal, millega tegelevad ka kodumaised kui ka välismaa staarid.

Ent tuntud inimeste jaoks on väga oluline, kui palju on neil jälgijaid, sest sageli promotakse erinevaid tooteid ning nii on võimalik Instagram panna enda kasuks tööle.

Kui aga heita pilk peale, kes on Eestis jälgituimad meeskuulsused, tuleb välja, et esikohtadel ei domineerigi kuumad poisid Karl-Erik Taukar, Tanel Padar, Kristjan Kasearu või Uku Suviste.

Instagramis lööb laineid hoopis räppar Tommy Cash, kes on endale kogunud üle 125 000 truu jälgija. Teist kohta Instagrami edetabelis hoiab Lauri Pedaja, kellel on fänne kolm korda vähem ehk ligikaudu 38 000.

