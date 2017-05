Prokuratuuri pressinõunik Jelena Filippova ütles Õhtulehele, et ta ei saa täiendavaid menetlusandmeid avalikustada, sest Mohammadi süüasi on hetkel kohtueelses menetluses. Eesti Ekspress kirjutas aprillis, et prokuröri sõnul leiti naise kehalt jälgi aviobensiinist. Tuleohtlikust vedelikust, mille otstarbeline kasutusala on korrosioonitõrje vahendi eemaldamine ning tööriistade ja naturaalkiust esemete puhastamine.

22-aastane süürlanna, kelle keha katavad 70 protsendi ulatuses rasked põletushaavad, lamab juba 57. päeva Põhja-Eesti regionaalhaiglas. Tema 19-aastane abikaasa, keda kahtlustatakse naise süütamises, on teadmata ajaks kinni peetud. Nende kahe ja poole aastase tütrega on aga praegu kõik hästi ja ta kasvab eestikeelses keskkonnas.

Kuna pisitüdruku ema on haiglas ja isa eeluurimisvanglas, peab seaduse kohaselt lapse eest vastutama kohalik omavalitsus. Lasnamäe linnaosa avalike suhete nõunik Olga Nigrovskaja kinnitas, et lapsega on praegu kõik korras. Tüdruku tulevik sõltub sellest, kas tema ema saab terveks. “Arstid on öelnud, et paari kuu pärast on kõik selge,” kinnitas Nigrovskaja.

Põletushaavade taastusravi võib kesta aastaid

Kuna kahe ja poole aastase tüdruku ema keha katavad II ja III astme põletushaavad, ootab teda ees pikk ja okkaline teekond täieliku paranemiseni. Väikelapse kasvatamine sealjuures oleks ilmeselt vägagi komplitseeritud.

Kui II astme põletuse korral on nahk kahjustunud ainult osaliselt ja haavad paranevad sidumistega spetsiaalsete salvide või haavaplaastrite abil, siis III astme põletushaavad paranevad vaid nahasiirdamise teel. Põletushaavade ravi ei lõpe aga veel haavade paranemisega, vaid põletushaiged peavad läbima kompleksse ja järjepideva taastusravi, mis kestab raskete põletuste korral aastaid.

Olga Nigrovskaja kinnitas, et kui tüdruku ema tervislik seisund ei võimalda tal last kasvatada, siis on tulevikus võimalus, et kasupere saab ta adopteerida. “Süüriasse teda tagasi ei saadeta, see on kindel," sõnas ta.

Nigrovskaja lisas, et tüdrukul on praegu olemas turvaline koht ja head tingimused. Seda nii kauaks, kui vaja. “Ma pole lapsega ise kohtunud, kuid nii palju, kui ma tean, on ta eestikeelses peres ja temaga on kõik korras. Lapsega suheldakse eesti keeles ja tema keeleoskus läheb järjest paremaks. Kaheaastane laps ju omandab keelt väga kiiresti kui temaga kogu aeg suhelda."

Eesti Ekspressi aprillikuises artiklis seisab, et lapse vanaema tahtis Eestisse resida, et oma lapselaps Saksamaale elama viia. Nigrovskaja ütles aga Õhtulehele, et temal puudub informatsioon, kas keegi lapse sugulastest on Eesti sotsiaalametnikega ühendust võtnud.