Kõik teavad, et selleks, et naine saaks uksest välja astutud, kulub omajagu aega. Miks see nii on?

Naised jäävad alatihti hiljaks kuna enda valmis saamine võtab lihtsalt nii kaua aega. Miks see siis nii on, et mehed saavad kohe valmis, aga naistel võib kuluda selleks tunde? Veebiportaal Buzzfeed kergitas saladuseloori, millele naiste aeg tegelikult kulub.

1. Naised ei käi mitte dušši all, vaid ligunevad enne välja suundumist vannis.