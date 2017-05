Šveitsi Partners Group müüs Hobujaama 4 kontorihoone kapitali vahendamisega tegelevale Colonna Capital OÜ-le.

Tehingu summat pooled ei avalda, ütles tehingut vahendanud BPT Real Estate esindaja Indrek Hääl BNS-ile. Ta lisas, et müüjaks oli Partners Groupi Laurus fond, mis ostis hoone 2015. aasta veebruaris.

Lisaks plaanib Laurus fond lähiajal müüa ka Valge Maja kontorihoone aadressil Tartu mnt. 63, rääkis Hääl. BPT otsib parasjagu huvilisi ja müügiprotsess võiks valmis jõuda suvel, lisas ta.

Hobujaama 4 hoone brutopind on 7000 ruutmeetrit, selles on uuendatud üüripinnad ja hoones tegutsevad Nordea Pank, Viking Line, Kredex ja NG Invest, teatas ettevõte. Colonna grupi juhi Roberto de Silvestri sõnul on Hobujaama 4 hoone täielikult välja üüritud ning olnud kogu aja jooksul äärmiselt populaarne üürnike seas.

Müüja tehingunõustaja oli BPT Real Estate ning juriidiliseks nõustajaks oli Advokaadibüroo Cobalt. Ostuprotsessi viis läbi Colonna enda meeskond.

2006. aastal asutatud ja peamiselt kapitali vahendamisega tegeleva Colonna grupi kaudu on Eesti kinnisvaraprojektidesse investeeritud enam kui 250 miljonit eurot. Ettevõttega seotud investorid omavad 83 kinnisvaraobjekti. Kokku haldab Colonna Eestis enam kui 250 000 ruutmeetrit üüripinda.

