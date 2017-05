Tema tütar Jill Turner (30) leidis ja luges infot, et rinnapiim aitab vähirakke tappa. Nii hakkas tütar isale andma oma rinnapiima.

Inglismaal elav mees tarbib oma tütre rinnapiima, sest loodab, et see aitab tal võita võitlus vähiga.

Fred tunnistab, et oli esiti kahtlev, kuid on jõudnud punkti, kus haarab igast õlekorrest.

Naise abikaasa Kyle (30) kasutab rinnapiima nahahaiguse (ekseem) vastu

Hetkel on isa tütre rinnapiima joonud kuu, mistõttu pudub neil info - kas sellest on ka abi olnud.

Isa ei joo paljast piima, vaid lisab seda kohvile. Tulevikus on plaanis neil rinnapiimaga haigele isale suisa putru keeta.

"Ma lihtsalt tahan teha kõik, et teda aidata. Ma ei näe selles mingit probleemi, et tahan isale anda midagi, mis on väga naturaalne," leiab Jill.

Pere on lootusrikas ja loodab järgmisel kohtumisel arsti juures juba häid uudiseid kuulda.