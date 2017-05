Ameerika Ühendriikide välisministeerium üllatab reisihoiatusega, mis katab tervet Euroopat. Tegemist ei ole siiski vähimalgi määral mingi keelu ega piiranguga.

Teates seisab kirjas, et ISIS ja Al-Qaida on korraldanud terrorirünnakuid nii Prantsusmaal, Venemaal, Rootsis ja Ühendkuningriigis. Hoiatus on mõeldud suveajaks, kui Ameerika turistid eriti aktiivselt Euroopa turismipiirkondi väisavad ja hoiatus aegub 1. septembril. See pole siiski esimene sarnane hoiatus, väiksemaid hoiatusi anti välja ka 2016. aasta augustis ja selle aasta veebruaris, kirjutab Yahoo! News.

"USA kodanikud peaksid igal hetkel olema valvel, et terroristide pooldajad või isehakanud ekstremistid võivad korraldada rünnakuid väga lühikese hoiatusajaga või üldse ette hoiatamata," kirjutab ministeerium. Reisijatel soovitatakse olla eriti ettevaatlikud transpordisõlmedes (näiteks raudtee- ja lennujaamad, suuremad ühistranspordipeatused jne) ja turistide meeliskohtades vaatamisväärsuse juures.

Hoiatus ei olnud reageering ühelegi konkreetsele terrorirünnakule, vaid "püsivale võimalusele, et rünnak võib toimuda".