2017. aasta Metropolitani kunstimuuseumi kostüümiinstituudi heategevusgalal kandsid eritellimusena valmistatud H&Mi komplekte Nicki Minaj, Future, Ashley Graham, Joe Jonas, Jourdan Dunn, Sasha Lane ja Stella Maxwell.



Inspireerituna selle aasta kostüümiinstituudi näitusest "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between,“ lõi H&Mi disainitiim ainulaadsed komplektid, mis kajastasid mitmeid Kawakubo loomingus korduvaid teemasid nagu dekonstruktsioon, moonutatud traditsioonid ja asümmeetria, segatuna lehvide, lillede ja täppide veetlusega. Iga look valmistati spetsiaalselt selle erakordse moeõhtu jaoks. Kostüümiinstituudi heategevusgalal juba kolmandat aastat osalev H&M oli selle aasta teemaga eriti rahul, sest 2008. aasta H&Mi disainerkollektsioon loodi koostöös just Comme des Garçonsiga.

"Partnerlus H&Miga oli uskumatu ja unikaalne kogemus. Koos loodud komplekt on minu jaoks tähtis ning ootan hetke, mil saan seda kõigiga jagada. Haarasime H&Mi disainitiimiga teemast ning selle tulemuseks on näiteks outfit’i dramaatiline slepp ning Kawakubo nägu vööl. Mu look on tõeliselt inspireeriv!“ lausus Nicki Minaj.



"Tegemist on minu esimese Met galaga ning selle veetmine koos H&Miga on olnud imeline kogemus. Armastasin koostöö iga sammu ning ma ei jõua ära oodata, et saan oma kleidiga eputada ‒ see on tõeline unelm,“ jutustab Ashley Graham.



"Mulle meeldib H&Mi kanda ka igapäevaelus ja fakt, et nad selle unikaalse komplekti vaid minu jaoks lõid, on lahe. Look’i täpne rätsepatöö on ideaalne sellise erilise õhtu jaoks. Kõik oli nii sundimatu,“ ütles Joe Jonas.