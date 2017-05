Ajal, mil riigikogulased ja erinevad eksperdid pole veendunud ravikanepi kättesaadavuse parendamise vajalikkusest, on Eestis inimesi, kes sellest hoolimata, salaja ja illegaalselt on valmis viimase õlekõrrena just narkootikumide hulka liigitatud kanepiga ravi alustama.

"Kindlasti on neid, kes tulevad kohe kive loopima, teibivad sulle külge väga halva ema sildi, kes täitsa ise oma tütrele narkootikume andis," räägib tänases "Radaris" ema, kes nägi, et üha suurenenud retseptravimite koguse kõrval tema epilepsiahaige tütar aina haigemaks jääb.

"Kui ma mainisin, mis ma tegin ja kuidas ma tegin, saatis arst mind sõna otseses mõttes Seewaldisse − seal pidavat olema eksperdid, kes minusuguste narkomaanidega tegelevad," räägib kahe väikse lapse isa, kes väisas poolteist aastat haiglaid, et teada saada, miks ta ühel hetkel poole oma nägemisest ning liikumisvõimest kaotas.