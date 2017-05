USA teletäht Jimmy Kimmel paljastas esmaspäevases saates, et tema 21. aprillil sündinud pojale tehti kolme päeva vanuses avatud südamelõikus. “Me kutsume teda Billyks. Kuue pressimisega oli väljas, ta paistis olevat normaalne terve laps,” alustas 49aastane Kimmel pisaratega võideldes oma avamonoloogi. Ent kolm tundi hiljem täheldas meditsiiniõde Jimmy ja tema abikaasa Molly õuduseks, et beebil on südamekahinad. “Ta märkas, et laps on natuke lillakas, ja see pole tavaline,” seletas Kimmel. “Õed otsustasid, et tema veri ei saa kas siis südames või kopsudes piisavalt hapnikku.”

Selgus, et Billyl, kelle vanem õde Jane on kahene, on kaasasündinud südamehaigus ning südame kummaski küljes on auk.

Esmaspäeva hommikul tehti lapsele lõikus ning see õnnestus. "Kolme kuni kuu pärast ootab Billyt veel üks lõikus,” ütles Kimmel ja lisas, et tulevikus seisab ees veel üks operatsioon. “Vaene laps, tal pole mitte üksnes kehv süda, vaid ta on ka minu nägu,” naljatas Jimmy. Isegi ateistid palvetasid Billy eest Kuus päeva pärast sündi pääses Billy Los Angelese haiglast koju. Jimmy on piiritult tänulik oma pereliikmetele ja sõpradele. “Kõik mu sõbrad olid 100% olemas. Isegi ateistid palvetasid meie eest, usute? Billy eest palvetasid isegi inimesed, kes ei usu jumalat. Piinlik öelda, aga isegi see sindrinahk Matt Damon saatis lilli.” Kõige soojemad tänusõnad sai Kimmelilt tema naine. “Esiteks selle eest, et ta üldse lubas mul endaga seksiga. Aga ka selle eest, et ta oli vastse ema kõige suurema košmaari ajal nii tugev ja meelekindel ja positiivne ja armastav. Paremat kaaslast ei saa tahtagi ja mul on nii hea meel, et me selle lapse koos saime. Nüüd lasen raudselt endale vasektoomia teha," lubas ta.