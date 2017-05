Kas mäletate 2-aastast Indoneesia poissi, kes maailmas muret ja pahameelt tekitas, sest tal oli halb komme päevas 40 sigaretti tõmmata?! Nüüd on ta sellest halvast kombest vabanenud ja näeb tõesti parem välja.

Ardi Rizal on on nüüd 9-aastane ja suitsetamise lõpetanud, kirjutab The Sun.

Teekond pole olnud kerge, sest suitsetamise asemel hakkas laps takistamatult totiu lahmima. 5-aastaseks saades oli poisil toidusõltuvus.