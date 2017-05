Uraan on endiselt Jääras aga vastasseis Jupiteriga on lõppenud, mis näitab, et maailma uuenemisprotsess jätkub teatud lainetena. Mais on paigalseis riikide juhtkondade vahetuse osas, ütleb astroloog Villu Põldma.



Just praegu moodustuvad uued edukad majandusüksused ja uued riigimehed koguvad kuulsust. Mars läheb mai lõpus vastasseisu Saturniga, mis võib näidata majandustülisid, võimutülisid, rahutusi ja ka kiiresti mööduvat sõjalist konflikti.

Eestis on IRLis oodata suuri sisemisi muutusi. "Kas partei kaob täielikult või jätkab mingis täielikult muutunud vormis," ütleb Põldma. Keskerakonnalon suhteliselt hea seis, niisamuti ka Edgar Savisaarel ka Yana Toomil. "Tema populaarsus võib küll tõusta," viitab astroloog viimasele.