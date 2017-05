Peaminister tõi esile, et Eestis on riigi julgeolekut ja kaitset puudutavates põhiküsimustes valitsenud erakondadeülene konsensus. "Tänan ja tunnustan eelmise Vabariigi Valitsuse liikmeid ning peaminister Taavi Rõivast. Nende isiklik pühendumus ja tähelepanu võimaldas minu valitsusel võtta sümboolse teatepulgana üle seni tehtud töö."

Ratas märkis, et eelnõus tähtsustatakse varasemast selgemini igaühe rolli meie kõigi julgeoleku tagamisel ning selles pööratakse palju tähelepanu Eesti hea käekäigu seostele regionaalselt või globaalselt toimuvaga.

"Eesti julgeolekut mõjutavad eelkõige üleatlandilise julgeolekusüsteemi elujõulisus, meie lähiregiooni riikide omavahelised suhted ning seda otseselt mõjutav Venemaa kasvanud sõjaline aktiivsus ja agressiivsus," sõnas Ratas, et Eesti liikmelisus Euroopa Liidus ja NATOs on tugevdanud meie julgeolekut. Eesti on saanud mõlema organisatsiooni kaudu nii praktilist kui ka poliitilist toetust oma julgeolekupoliitika eesmärkide täitmiseks ja heaolu kasvatamiseks.