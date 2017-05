Jaanuari algul emaks saanud Janet Jackson teatas, et jätkab maailmaturneed, mis seoses lapseootusega pooleli jäi.

USA poptäht jättis mullu ära 75 kontserti, sealhulgas Eestis toimuma pidanud esinemise. Tookord põhjendas ta seda pereloomisega.

3. jaanuaril tõigi 50aastane Janet ilmale oma esikpoja Eissa. Videosõnumis fännidele kinnitas lauljanna, et Eissa on “nii terve, nii ilus, nii armas, nii hell, nii õnnelik beebi”, vahendab BBC News.

Ühtlasi tunnistas Jackson, et on lapse isast, oma kolmandast abikaasast Wissam Al Manast lahus. “Oleme kohtus ja ülejäänu on Issanda kätes,” ütles Janet.

Turnee jätkub 7. septembril Louisianas Lafayette’is. Sellele järgneb 55 USA ja Kanada kontserti. Ärajäänud Euroopa kontsertide võimaliku toimumise kohta pole staar veel midagi kostnud.