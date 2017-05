Videolindilt on näha ohtlikke manöövreid ja metsikut tagaajamist, mis lõpeb sellega, et politseibuss rammib mootorratast selja tagant ning sõitjad lendavad ratta seljast kõrge kaarega.

Andre vanaisa Lembit, kes on Andrele suureks eeskujuks olnud, on arvamusel, et Andre oleks pidanud siiski käskluse peale seisma jääma, kuid nüüd tuleb eluga lihtsalt edasi minna.

"Vanaisa tahtis ülikooli ajal endale mootorratast osta. See oli mulle väga motiveeriv, kuna tema tahtis unistuste tsiklit osta ja tal ei tulnud see välja − tahtsin vanaisale näidata, et ma olen parem ja kõik on võimalik!" rääkis Andre saates "Kuuuurija".