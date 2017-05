USAs Texsases Myrtle Springsi lähedas sattusid tornaado tõttu autosse veevangi 2-aastane mudilane ja imik. Laste elus suudeti päästa vaid pealtnägijate kiirele ja südamlikule tegusemisele.

Karm video, kus kaadris on keset vett ja katusel seisev auto, milles lõksus 2-aastane laps ja imik.

Videot jagatakse Facebookis ja inimesed maailmas ei jõua ära tänada neid, kes sel hetkel sündmuskohal andsid endast kõik, et päästa laste elu.

Videol on näha, kuidas mehedo n hädas autosse pääsemisega, kuid lõpuks saadakse uks lahti ja lapsed kätte. Süda jääb seisma, kui elutuna lõtv imik sõidukist välja tuuakse ja on kuulda hääli, kuidas mures inimesed teda elustada püüavad. Hetkel on teada, et lapsed jäid ellu, kuid neid ootab eest pikk kosumine haiglas.