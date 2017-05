Kõigepealt, kes oli see mees, kelle ümber kogu segadus keerleb? Denis Cuspert oli eelmises elus Saksa räppar. 2006. aastal esines ta soojendajana kuulsale Ameerika räpparile DMX. Usu juurde pöördus ta pärast äärepealt surmaga lõppenud autoõnnetust. Mingil hetkel värbas ISIS mehe enda ridadesse ning temast sai omakorda värbaja. Ja sealjuures üsna edukas värbaja. Piisavalt edukas, et sattuda korduvalt ka uurijate tähelepanu alla. Süürias teati meest nimega Abu Talha al-Almani. Muusikat mees maha ei jätnud, vaid kasutas oma annet samuti ISISe propagandas. Ühes muusikavideos võis teda näha käes hoidmas kellegi värskelt maharaiutud pead.

Greene'i juhtum on FBI jaoks piinlik. Iga töötaja läbib ranged katsed, vestlused ja koolitused, et veendutaks tema lojaalsuses riigile ja tööandjale. Kuidas on võimalik, et selline asi juhtus?

CNN kirjutab FBI tõlgist Daniela Greene'ist, kes abiellus terrorirühmituse võitlejaga ning hoiatas abikaasat, et meest jälgitakse. Lugu on väga segane, kuid naine mõistis oma viga ja põgenes. Pärast lühikest vangisolekut elab ta nüüd uue nimega vaikset elu.

Kuidas pääses valge ameeriklanna, saati veel FBI töötaja, Süüriasse ja ISISe võitleja juurde nii, et temaga midagi ei juhtunud ja talle viga ei tehtud? FBI endine töötaja John Kirby spekuleerib, et naise tulekuks pidi luba tulema ISISe kõrgema astme isikutelt. See tegi olukorrast tekkinud võimaliku julgeolekuohu FBI jaoks veelgi suuremaks.

Vaid loetud nädalad pärast abiellumist mõistis Greene, et oli teinud kohutava vea. Ta kirjutas kellelegi lähedasele: "Ma olin nõrk ja ma ei teadnud enam, kuidas asjadega toime tulla. Ma korraldasin seekord ikka tõelise jama." Järgmistes kirjades kirjeldab Greene, et elab väga karmis keskkonnas ega tea, kaua ta vastu peab. Samuti on ta teadlik, et Ameerikasse naastes ootaks teda ees vangla. Mees jätkas nende lühikese kooselu ajal tapatalgutel osalemist, ta on sellel perioodil jäänud ka kaamera ette, kus on näha, kuidas ta sandaaliga surnukeha taob.

FBI sai endisele töötajale jälile ning aitas ta tagasi Ameerikasse toimetada, kus naine oli nõus koostööd tegema ja infot jagama. Ta tunnistas oma süüd ja pidi veetma kaks aastat vanglas. Eelmisel suvel pääses Greene vabadusse. Üllatavalt leebe karistus võib olla tasuks info eest, mida naine jagas.