Ida-Viru maakonnas Jõhvi vallas põles eile õhtupoolikul kulu, mille kustutustööde käigus said kaks noorukit suitsumürgituse.

1. mail kell 16.57 said päästjad väljakutse Pauliku külla, kus põles kulu umbes 500 ruutmeetri ulatuses. Sündmuskohale saabudes selgus, et oli tulekahju olid kustutanud lähedal olnud noored.

Tulekahju kustutades said kaks noorukit suitsumürgistuse ja anti üle kiirabile.

Kohtla-Järve päästekomando meeskonnavanem Jako Jõemaa märkis, et vaatamata sellele, et noored inimesed julgesid ise kustutada tulekahju, on õnnetustele sekkumise rusikareegel siiski "kutsu kohe abi, ära sea ennast ja teisi ohtu".