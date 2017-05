Esimesed põgenemismängud loodi 2008. aastal Jaapanis ja levisid esialgu üle Aasia, pärast seda üle maailma. Mõned aastad tagasi jõudsid need ka Eestisse, esialgu oli põgenemistuba Tallinnas ja hiljem ka Tartus. Mida see uut tüüpi meelelahutus aga endast kujutab?

Populaarsust koguvate põgenemistubasid ühendava veebilehe Nowescape juht Fred Pedersen nimetab neid mänguruumideks, kus inimene peab lahendama mõistatused ja lõpuks kuidagi toast välja pääsema. "Kui läheb raskeks, siis sind aidatakse. Need toad ei ole õudsed nagu kiputakse arvama, vaid lihtsalt huvitavad ja põnevad,“ kinnitab ta.

Pedersen leiab, et tegemist on uut tüüpi meelelahutusega. "Inimesed on ju ammu mänginud arvutimänge. Põgenemistuba ongi nagu arvutimäng, aga idee ongi selles, et sa lähed kodust välja, teed midagi koduseintest eemal,“ selgitab mees.

Ta toob võrdluseks möödunud aastal laineid löönud Pokemon Go, mis oli sama põhimõttega – pakub inimesele põnevust, kuid selle saamiseks tuleb kodust välja minna.

"Kui kinno mineku puhul lähed sa saali, istud seal, vaatad filmi ega räägi kellegagi, siis põgenemistoas pead aga suhtlema kaaslastega ja tiimitööd tegema. Sul on heas mõttes väike stress, sa lahendad midagi,“ kirjeldab Pedersen. Sealjuures soovitab ta ülemustel viia oma töötajad põgenemistuppa, sest seal koorub välja, millised on inimesed tegelikult ning kellel on pigem liidriomadused.

Mis põgenemistoas ees ootab, seda ei saa Fred Pederseni sõnul kunagi kliendile öelda. "Hotellid võivad fotod teha ja restoranid menüüd kirjeldada, aga põgenemistoad ei tohi nii talitada, kuna see kõik on saladus. Põgenemistubade kasutajad peavad valima teiste hinnangute põhjal,“ nendib ta.

Põgenemistuba võib maksta miljon dollarit!

Kui esialgu võis põgenemistubadest leida eelkõige odavamaid mõistatusi, mis olid seotud koodide ja lukkudega, siis nüüd on märksa enam põnevust. Tegelikult sõltub üsna palju ka sellest, mis taseme põgenemistuppa inimene soovib minna. Keskmiselt maksab ühe põgenemistoa valmistamine 10- 15 000 eurot, kuid juba 50 000 eurot maksnud põgenemistuba on vägagi põnev.

Huvitava faktina toob ta välja, et maailma kõige kallim põgenemistuba asub kruiisilaeval Royal Caribbean ning selle valmistamiseks läks miljon dollarit. "Ma ei tea, mis maagia seal küll võib olla sees, aga kindlasti on see kogemus vägev,“ muigab Pedersen.

Kes siiski veidi põgenemistube pelgavad, nendel soovitab Fred Pedersen mõnes vähemalt korra käia. "Seal ei ole midagi karta,“ kinnitab ta. "Kui oled juba korra käinud, tead, et see on hoopis äge elamus. Kui peaks tekkima klaustrofoobia, siis saab ju alati välja. Põgenemistuba on huvitav meelelahutus!“

Eestis on Escape Room Tallinnas ja Escape Room Tartus.

Tavaliselt on põgenemistubades vanusepiirang 14 või 16.

Nowescape toob põgenemistoa ettevõtjaid ja mängijad ühele online-turule. Fred Pederseni ja Dimitri Ahmarovi poolt 2016. aastal välja aretatud Nowescape pakub võimalust kõikidele põgenemistoa fännidele üle kogu maailma teha enda broneeringuid ühes keskkonnas.

Kui Sa oled põgenemistoa mängija, siis on Sul võimalus Nowescape'is ka kohe oma seiklus broneerida.