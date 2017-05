Võõrkeele eksamiks said õpilased valida inglise, prantsuse, saksa või vene keele eksami. Inglise keele riigieksam valmistatakse ette Eestis; prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega.

Õpilased, kes saavutavad inglise keele riigieksamil 50–74 protsenti maksimaalsest tulemusest, saavad B1-keeleoskustaseme tunnistuse, 75–100 protsenti saavutanud B2-keeleoskustasemetunnistuse. Keeleoskuse taseme omistamise eeltingimus on, et ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0.

Täna toimub inglise keele riigieksam, kuhu on registreerunud 6748 eksaminandi. Läbi viiakse eksami kirjutamis-, kuulamis- ja lugemisosa ning suulise osa intervjuud toimuvad koolides homsest kuni 9. maini.

Rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse keele eksamitel osales 204 gümnaasiumi õpilast. Rahvusvaheliselt tunnustatud saksa keele eksamitele on registreerunud 183 eksaminandi, neist 73 on juba sooritanud Saksa II astme keelediplomi eksami ning vene keele eksamitele on registreerunud 294 eksaminandi.

Võõrkeele eksami sooritamise asemel oli õpilastel võimalus esitada ka tunnistus Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise inglise, prantsuse, saksa või vene keele eksami sooritamise kohta vähemalt B1-tasemel, millega loetakse kohustuslik võõrkeele riigieksam sooritatuks. Seda võimalust kasutas tänavu 807 õpilast.