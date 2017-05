Jäär



Võimalik, et püüad täna sisse murda lahtisest uksest. Sul on raske jääda mõõdukuse piiridesse. Kuid su süüdimatu optimism on suurepärane ravim sinu kõrval olevatele pessimistidele.

Sõnn



Tänase päeva probleemiks võib olla sinupoolne jäikus ja paindumatus. Võid olla äärmiselt konservatiivses meeleolus, mistõttu oled tõrjuv kõikide uute asjade ja pakkumiste suhtes.

Kaksikud



Nendel päevadel peaksid püüdma oma tegevust teiste omadega kooskõlastada. Nimelt võid oma individuaalsust ülemäära palju rõhutada, millega võid tekitada endale vastutöötajaid.