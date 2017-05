Valitsuse väitel on limonaadimaksu vaja laste tervise parandamiseks, aga juristide sõnul oleks maks kavandatud kujul ebaseaduslik.

Eesti toiduainetööstuse liit palus Soraineni advokaadibürool analüüsida rahandusministeeriumi esitatud seaduseelnõu magustatud jookide maksustamiseks ning planeeritava maksu kooskõla Euroopa Liidu õiguse ja põhiseadusega.

Soraineni hinnang on karm: kavandatav magustatud jookide maks on vastuolus nii Euroopa Liidu õiguse kui ka Eesti põhiseadusega. Samuti on seaduseelnõu koostades jäetud tähelepanuta hea õigusloome ja normitehnika eeskirja nõuded.

Karastusjookide tootjate liidu juhatuse liige Nele Normak ütles, et liit kaalub kohtuteed Jüri Ratase valitsuse vastu.

