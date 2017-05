Laupäeval koos sümfooniaorkestriga Nordea kontserdimajas esinenud Vene rokilegendi Boriss Grebenštšikovi viimaste aastate muutumist võis märgata nii välimuses – üleni mustas riietuses ja tumedate prillidega meenutas ta natuke stiliseeritud Tiibeti munka – kui ka rahunenud lavaolekus.

UUS HINGAMINE: Seekord tuli Boriss Grebenštšikov Tallinna koos sümfooniaorkestriga. Orkestrit juhatas rokkbändi Okean Elzy klahvpillimängija Milos Jelic, keda Grebenštšikov kontserdi lõpus põlvitades tänas. (Stanislav Moškov)

Varasematest kontsertidest tuttav joviaalne jutustamismaneer oli asendunud vaid mõnel harval korral lugude vahele poetatud sõnaga "tänan".

Küll aga asendasid tänusõna iga loo lõpus muusiku kerge kummardus ning näo ette tõstetud ja kokkusurutud peopesad.

Ühelt poolt on Grebenštšikov siinsele publikule vana tuttav, sest on Akvariumiga Eestis esinenud seitse korda. Ent viimastel aastatel on ta religiooni pöördunud ja uue näo on saanud ka tema muusika.