Saatejuht, laulja, näitleja, kirjanik ja kunstnik on leidnud uue kire ning esitles esimest omatehtud filmi.

Oma debüütfilmi "Juhuslik nimetaja" laupäevaõhtune esilinastus Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil võttis Mart Sanderi palavikuliselt pabistama. "Kogu aeg kartsin, et midagi läheb valesti – subtiitrid lõpetavad töötamise või projektor ütleb üles," tunnistab Mart, kes on enda lavastatud linaloos ühtlasi peaosas.

ELU VÕIMSAIM PÄEV: «Tabasin end mõttelt, et äkki oli laupäev minu elu kõige võimsam päev üldse,» tunnistab Mart Sander, kes esitles HÕFFil järjest õudusfilmi «Juhuslik nimetaja» ja oma uut romaani «Lux Gravis». Pildil koos tuttavatelt kingiks saadud uhke kommikarbiga. (Martin Ahven)

Mart Sander on õudusfilmifännina aastast aastasse HÕFFil kohal. "Iga kord kinnitan endale, et järgmisel aastal näidatakse siin minu filmi. On kirjeldamatu tunne, et see kõik sai tõesti teoks," ütleb multitalent.

Film põhineb tema ingliskeelsel mononäidendil, millega ta astus eelmisel sügisel üles Ameerikas Broadwayl ja napsas seal teatrifestivali preemia. Seejärel sündiski idee teha näidendist filmiversioon.