Emajõe Ateenat tabas kinohullus: laupäeval avati Lõunakeskuses hiigelsuur 950kohaline kobarkino, tuleva aasta oktoobris lisandub 700kohaline viie saaliga kino Eedeni kaubanduskeskuses. Sealsel väikesel turul läheb kitsaks.

Kinosaalide rajamine Lõunakeskuse uude tiiba tundub ehk isegi mõistlik, kuna nende omanik on Eesti suurimaid kinokette Apollo, mis Tartus kanda veel kinnitanud ei ole.

Äriliselt on rohkem küsitav aga Annelinna Eedeni kaubanduskeskusesse rajatav Forum Cinemase 2,5 miljonit eurot maksma minev kinokeskus. Tartus juba on ju kino – legendaarne Ekraan. Forum Cinemas Baltikumi tegevjuht Kristjan Kongo ütleb, et nad 1961. aastast rahva meelt lahutanud Ekraani siiski kinni ei pane.

EEDEN: Eedeni keskuse kino plaanitakse avada tuleva aasta oktoobris. (Aldo Luud)

"Turg on siiamaani olnud tõusuteel ja Tartu on kinokülastuste poolest esirinnas. Ekraanil on oma kindel klientuur ja nii kaua kui on külastajaid, jääb ka kino," kinnitab ta.