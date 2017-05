Järvakandi vallavanem Mart Järviku: arendaja nõudmised olid liiga suured.

Reformierakonnast tuule tiibadesse saanud Rain Rosimannus ja Martin Kukk alustavad koos advokaat Jako Laanemägiga maakoolimajadesse ehitatava hooldekodu­ketiga. Kuigi selleks loodud firma Südamekodud OÜ plaanib esimest vanadekodu juba tänavusse aastasse, pole algus kuigi roosiline.

Projekti algatanud Reformierakonna endise peasekretäri Martin Kuke sõnul on Eesti üldhooldekodudes puudu 7000 kohta ja huvi erahooldekodude vastu on juba ette suur. Samas peab ta tunnistama, et kohalikud elanikud ei võta ärikosilasi sugugi igal pool avasüli vastu.

POLE VASTU: Mare sõnul on hooldekodu parem variant kui pooltühi maja. (Aldo Luud)

Essus on veidi lootust