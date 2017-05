Ettevõtja Raul Kirjaneni arvates tuleb riigieelarvet teha nii, et tulude summa määratakse kindla protsendiga sisemajanduse kogutoodangust. See võimaldab teha lihtsamaks eelarve koostamise ja vähendada riigiametnike armeed. Näib, et Eesti Nokia on leitud! Ükski riik maailmas pole seni seda head võimalust avastanud.

Riigiasutuste töötajate koondamisega võiks alustada rahandusministeeriumist, sest vallandada võiks kõik töötajad, kes praegu eelarvet kokku panevad. Piisab ühest töötajast, sest vaja on teha vaid üks matemaatikatehe – korrutada SKT kasvuprotsendiga baasaasta eelarve tulude summat. Sellega tuleks ilmselt ka minister muu töö kõrvalt toime.

Ettevõtja võiks soovitada ka näiteks arstide koondamist ja haiglate sulgemist, sest inimesed surevad ju ükskord niikuinii. Pole kuulda olnud, et keegi oleks elama jäänudki. Samuti võiks koondada politseinikud. Mis sest, et pätid teevad meid tänaval vaesemaks ja viivad ära koduse kraami. Öeldakse ju, et kõige õnnelikumad on need, kellel on surres kõige vähem varandust.

Siiski arvestades mõningaid asjaolusid, võiks alles jätta hullumajad.