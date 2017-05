"Ma tegin ettepaneku siis, kui olin minister, ministrikabinetis," paljastas Martin Repinski "Seitsmestes uudistes", kuidas ta oma armsamale Siret Kotkale abieluettepaneku tegi. Eile SIret ja Martin laulatati Narvas.

Olgugi, et Sireti ja Martini pulma piiras paljude erinevate väljaannete fotograafe, said "Seitsmesed uudised" eksklusiivse võimaluse pruutpaari kauneimat päeva algusest lõpuni jälgida. Uudistele antud intervjuus rääkis Martin, et nad leidsid teineteist jalgpalli vaatamas käies. "Sain esimest korda teada, et selline kitsekasvataja olemas on, kui oli Keskerakonna valimispidu ja kõik rääkisid, et üks noor põllumees sai valituks," rääkis Siret uudistele.

Riigikogu liige Viktor Vassiljev rääkis, et Siret ja Martin istuvad riigikoguski ühes pingis ja on nagu armsad turteltuvikesed. Martin pole varem avaldanud, kuidas ta Siretile ettepaneku tegi, kuid "Seitsmeste uudiste" vahendusel saime teada, et see juhtus sel ajal, kui Martin lühikest aega maaeluministrina ametis oli ning mees tegi seda oma ministrikabinetis. "Kui me alguses kokku saime, siis tundsin, et see on inimene, kes mõtleb minuga sarnaselt," rääkis Siret ja ütles, et temal on kodus hingesugulane.