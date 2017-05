Harjumaal Laitses on ettevõtlik kinnisvaramaakler kruvinud reklaamsildi otse elava puu külge . Kohalike sõnul on see peale eetikanormide vastuolus ka liiklusseadusega.

Silt on puu küljes Laitse aiandusühistute vahelisel teel kohe pärast Munalaskme–Laitse maanteelt mahakeeramist Tipi suvilapiirkonna poole.

"Abivallavanem lubas, et edastab info keskkonnaspetsialistile," rääkis üks kohalik.

Kinnisvaramüüja kruvis kuulutuse elava puu külge. (Erakogu)

Kuid mis inimesel mõttes on, niimoodi puu kallale minna, on ta mures ja lisab, et see on ka liiklusseadusega vastuolus, sest tegu on liiklusvälise teabevahendiga, mis asub teekaitsevööndis.