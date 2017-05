Endine luurekoordinaator, praegune riigikogulane Eerik-Niiles Kross kinnitab, et Vene pool on viimasel ajal üsna osav ära kasutama rahva hirmu ja kodanikuühiskonna organisatsioone, mida pannakse raha, valeinfo või muude vahenditega oma sõnumeid edastama ja Eestis pole välistatud rahuliikumine, mis protesteeriks NATO vägede vastu.

Kommenteerides hiljutist kapo aastaraamatut, leiab Eerik-Niiles Kross, et ohtude ja Eesti-vastase tegevuse otsekohene kirjeldus kinnitab rahvale, et meie asutused teavad, mis ümberringi toimub ja suudavad meid vajadusel kaitsta. Usaldus meie kaitsevõimesse ja teadmine, et Eesti julgeolek on kindlates kätes, on oluline alus ühiskonna vaimsele tervisele.

"Kapo aastaraamatul, mis kirjeldab üsna detailsel moel vaenulike isikute ja struktuuride tegevust, meetodeid ja eesmärke, on ka ennetav mõju. Kui Eesti inimesed mõistavad, mida vastased tahavad saavutada, on märksa lihtsam nende kavatsused läbi näha. Kui keegi kaitseb näiteks kõvahäälselt meid NATO vägede poolt tuleneva ohu eest, siis ilmselt on tema eesmärk hoopis liitlassuhete kahjustamine," arvab ta.

Eerik-Niiles Kross (Arno Saar)

"Kui keegi väidab, et Euroopa Liidu eesmärk on Eesti islamiseerida, siis ta ei taha meid kaitsta, vaid pigem Euroopa ühtsust kahjustada." Need on muidugi juhuslikud ja ühekülgsed näited, sõnab Kross ja see ei tähenda, et iga idioot oleks Vene agent.