Mida teile ütleb nimekiri: Juhan Aare, Andrus Blok ja Margo Miljand? Rõhuvale enamikule tõenäoliselt mitte midagi. Kui lisada, et enne neid nimesid figureerisid loetelus ka Karel Rüütli ja Arvo Sirendi, siis mõni ehk juba taipab, et tegu võib olla Rahvaliiduga. Nii ongi, nood viis nime jõudsid olla tolle erakonna loojangu ajal viimase kolme aasta jooksul selle esimehed.

Karta on, et sarnane nimikiri hakkab formuleeruma ka IRLi allakäigutrepi puhul. Esimese suurusjärgu tähtede asemele on astumas mitte tagatoa, aga tagaridade poliitikud. Raske uskuda, et nad ka ise usuvad, nagu suudaks nad erakonnavankri kraavist välja vedada. Rahvaliidu omad ju ei suutnud. Miks peaks IRLiga teistmoodi minema? Mis on seni takistanud hallil Seederil erakonnas prillikivina karismaatilise majakana tuld näidata? Miks lõi Iva täht särama alles rehabilitatsiooniraha skandaali puhkedes? Ja see on parim, mida IRLis on pakkuda? Ohu märk on seegi, et igas pulmas peigmeest mänginud poistebänd ei kipu praegu püünele.

Kui praegu saab juhiks Iva või Seeder, siis vahepeal tuleb veel keegi ja päris lõpuks juba Kükametsa Kolla. Ühendab neid kõiki vaid see, et igaüks saab oma elulookirjeldusse või visiitkaardile märkida – olen olnud parteijuht.