Projekti algatanud Reformierakonna endise peasekretäri Martin Kuke sõnul on Eesti üldhooldekodudes puudu 7000 kohta ja huvi erahooldekodude vastu on juba ette suur. Samas peab ta tunnistama, et kohalikud elanikud ei võta ärikosilasi sugugi igal pool avasüli vastu.

Firma äriplaan on rajada hooldekodud Tallinnast kuni 100 kilomeetri kaugusele tühjalt seisvatesse endistesse lasteaedadesse ja koolimajadesse. Üks selliseid kohti on Haljala vallas Essu külas. Kuke sõnul sõltub see paraku kogukonnast, kas külla tuleb hooldekodu tuleb mitte. "Ütlesime, et kui nad on vastu, siis teeme selle kuhugi mujale. Läbirääkimised käivad," ütleb Kukk.

Haljala vallavanema Leo Aadeli sõnul on läbirääkimised pooleli, ja tunnistab, et on vastuseisugi. "Kohtumine külaelanikega oli väga konstruktiivne ja enamikus ollakse hooldekodu poolt. Vastu on Essu Selts. On vajalik, et leiaksime seltsile asenduspinna. Arendaja soovi järgi läheks hooldekodu alla kogu hoone ja sinna tuleks 50 kohta. Piirkond vajab hooldekodukohti ja samuti tekiks uusi töökohti." Ta ütleb, et maja on praegu osaliselt tühi ja sellele on raske üürnikku leida.

POLE VASTU: Mare sõnul on hooldekodu parem variant kui pooltühi maja (Aldo Luud)

Endises kooli-lasteaiahoones on juba ligemale kümme aastat tegutsenud Essu Selts, mille juhatuse liikme Liina-Kristiina Suvorova kinnitusel on päris paljud hoolekodu vastu. "Praegu on vana koolimaja külakeskus. Peale seltsi saavad hoones noored tegutseda ja selles on ka raamatukogu. Kahel pool on kortermajad ning külaelanikud peavad väga tähtsaks, et lapsed pääseksid palliplatsile ja mänguväljakule," räägib ta. "Seltsi ruumide väljaarendamisel on kasutatud projektiraha ja sinna on palju tööjõudu investeeritud. Kui külas leitakski ruumid, kuhu saaks ümber kolida, siis need tuleks juba valla rahaga korda teha. Vallavolikogugi pole hooldekoduideega rahul."

Samas on külas kahekorruseline hoone, mida saaks pärast renoveerimist hooldekoduna kasutada, ütleb Suvorova.

Külast kostub hooldekodu suhtes nii poolt- kui ka vastuhääli. Raamatukokku rattaga tulnud Mare ütleb, et mõistagi oli küla leinas, kui koolimaja kunagi lastest tühjaks jäi. "Minugi lapselapsed käisid siin koolis. Aga samas oleks hea, kui hooldekodu tuleks. Raamatukogus võib ju mõnes teiseski majas käia, aga hooldekodu annaks inimestele tööd ja mis seal salata, võib-olla pean ka end varsti järjekorda panema," muigab ta.

Järvakandis nulliring

Kui Haljala vallas on südamekodul veel õrn lootus, siis Raplamaal Järvakandis on läbirääkimised juba täielikult luhtunud. Firma tahtis teha sealse hooldekodu kõrval olevasse hoonesse, kus varem oli gümnaasiumi internaat, erahooldekodu.

Järvakandi vallavanema Mart Järviku meelest oli ettepanek asjalik, sest kohaliku hooldekodu järjekorras on praegu 18 inimest, neist 12 on valla rahvas. "Aga otsustasime pakkumise tagasi lükata, sest vallale esitati igasuguseid nõudmisi. Kuni selleni välja, et peaksime oma hooldekodu kinni panema. Otsustasime, et laiendame siiski enda oma. Lõime selleks äriühingu ja lähipäevil ongi notari juurde minek," räägib vallavanem.

Kuke sõnul võeti sihikule maapiirkondade tühjalt seisvad hooned. Ühelt poolt aitaks hooldekodude rajamine need korda teha, kuid teisalt saab väljaspool linna pakkuda klientidele teenust odavamalt. See on eriti oluline, sest nad peavad selle täielikult kinni maksma.