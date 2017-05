Batmani kehastanud Val Kilmer, kes oli varasemalt tagasi lükanud kuuldused hirmsast haigusest, tunnistas viimaks, et põdes vähki.

Vastates Redditi kasutaja küsimusele, sõnas Val Kilmer, et "ta paranes vähist ja ning tal on endiselt tegemist üles paistetanud keelega," vahendab BBC.

Jutud näitleja tervise halvast seisust hakkasid levima läinud aastal kui Michael Douglas oli öelnud, et tema ametivend seisab silmitsi kõrivähiga. Val Kilmer vatsas sellele toona avalikult, et Douglas on valesti informeeritud.