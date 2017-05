Kolmapäeval möödub kümme aastat päevast, kui Lõuna-Portugalis Praia da Luzis kadus jäljetult väike blond inglise tüdruk Madeleine McCann . Tema saatus on siiani teadmata. 12. mail saab ta 14aastaseks. Tema vanemad Kate ja Gerry McCann rääkisid BBCle, et Madeleine on endiselt osa nende elust ning nad teevad talle seekordki sünnipäevakingituse.

Lastetoas on juba terve kuhi kenasti pakitud kingitusi ja 12. maiks ( Madeleine’i 14. sünnipäevaks) lisandub kingikuhja uus pakk. Vanemad loodavad, et saavad need kunagi tütrele üle anda.

Politsei räägib edusammudest

Vanemate sõnul on emotsionaalselt kõige raskemad just tütre kadumise aastapäevad ja sünnipäevad. Uut lootust süstis nendesse teade, et Briti politsei on teinud uurimises edusamme, mis võivad viia Madeleine’i kadumisjuhtumi lahendamiseni. "Seni pole ühtki tõendit, et Madeleine on surnud," rõhutas Gerry McCann.

Kate ja Gerry McCann ütlesid, et nende üks eesmärke on loomulikult Maddie’ leidmine, kuid unustada ei tohi ka peres kasvavaid 12aastaseid kaksikuid Seani ja Ameliet, kellele tuleb kindlustada täisväärtuslik elu.

Scotland Yard on seni keeldunud avalikustamast, mida täpselt edusammude all mõeldakse. Ajaleht Daily Express kirjutas pühapäeval, et uurimise keskmes on naine, kes ei ela praegu Portugalis. Briti politsei keeldus ajalehe teadet kommenteerimast. Varem on uurijad mõista andnud, et kõigi märkide järgi Madeleine rööviti.

Teatavasti lõpetas Portugali politsei Madeleine’i juhtumi uurimise asitõendite puudumise tõttu juba 2008. aasta suvel. Briti politsei avas uurimise koodnimetuse "Operatsioon Grange" all uuesti 2011. aastal.

Raha selleks eraldas siseministeerium, mida juhtis Theresa May, kellest mullu suvel sai peaminister. 2013. aastal õnnestus Briti politseil uurimisse taas kaasata ka Portugali politsei. Koostöö jätkub siiani.

Märtsis eraldas Suurbritannia siseministeerium veel 85 000 naelsterlingit, et uurimist saaks jätkata. Sellest peab jätkuma kuni septembrini. Seni on "Operatsioon Grange" neelanud riigieelarvest üle 11 miljoni naelsterlingi. Vanemadki on kulutanud umbes pool miljonit naelsterlingit.

Kõigist pingutustest hoolimata pole aga kolmeaastasena kadunud tüdrukut elavalt ega surnult leitud. Läbi on otsitud metsatukad ja järved ning küsitletud on sadu inimesi.

Aeg-ajalt saabub küll teateid, et maailma ühes või teises nurgas on nähtud Madeleine’iga sarnast tüdrukut. Kontrollimisel on aga alati selgunud, et tegemist pole temaga.

Kui politsei jätkab Madeleine’i otsinguid ja tema vanemad usuvad, et nende tütar on elus, siis vahetult pärast tüdruku kadumist uurimist juhtinud portugallane Goncalo Amaral väidab, väike Maddie on surnud ja vanemad teavad seda.

Portugali eksuurija Amaral avaldas juba 2008. aasta suvel raamatu "Maddie. Tõde valest", milles seisab, et Madeleine suri puhkemajas õnnetuse tagajärjel ja tema vanemad toimetasid laiba minema. Tütre kadumine mõeldi aga selleks välja, et kardeti tema õnnetut surma tunnistada.

Portugali eksuurija süüdistab vanemaid

Amarali arvab, et Madeleine suri puhkemajas, kus ta koos vanemate ning kaksikutest noorema õe ja vennaga elas. Ta peab röövi ebatõenäoliseks, sest sündmuskohal polnud vähimaidki jälgi, mis oleksid kinnitanud, et võõrad oleksid ruumides käinud. Samuti tundus esmapilgul, et Maddie’ voodit polnud tol õhtul keegi kasutanud.

Amaral ütles, et tõenäoliselt viisid vanemad tüdruku laiba lähedal olevasse katoliku kirikusse ja peitsid võõra naise kirstu. See põletati ja seda koos Maddie’ surnukehaga.

Kate ja Gerry McCann kaebasid Amarali laimamise eest kohtusse ja nõudsid tema raamatu müügilt kõrvaldamist. 2015. aasta aprillis mõistiski Lissaboni tsiviilkohus ta süüdi.

LOOTUS ELAB: Kate ja Gerry McCann (mõlemad 49) pole siiani kaotanud lootust, et nende 10 aastat tagasi Portugalis kadunuks jäänud tütar Madeleine leitakse elavana. (Reuters / Scanpix)

Amaral pidi maksma Madeleine’i vanematele 600 000 eurot ja tema raamat "Maddie. Tõde valest" kõrvaldati müügilt. Amaral vaidlustas kohtuotsuse ja mullu aprillis andiski Lissaboni kõrgem kohus talle õiguse. Esimese astme kohtu otsus tühistati ja raamatut lubati taas müüa.