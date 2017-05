Ménard lausus mullu septembris telejaamale LCI antud usutluses: "Ühe kesklinna kooli klassi õpilastest 91% on islamiusku. Ilmselgelt on see probleem. Sallivuselgi on piirid."

Lõuna-Prantsusmaal asuva Béziers’ linna juht Robert Ménard sai 2000 eurot trahvi selle eest, et ütles: linna koolides on liiga palju islamiusulisi õpilasi, vahendab The Independent.

Ménard’i sõnul tõendavad need teooria paikapidavust, mille järgi on käimas traditsioonilise prantsuse elanikkonna asendamine islamiusku sisserändajatega.

"Ma lihtsalt kirjeldasin oma linnas valitsevat olukorda," selgitas Ménard toona oma käitumise ajendeid.

Kohus leidis, et ta on süüdi vihavaenu ja diskrimineerimise õhutamises. Ménard teatas, et kavatseb otsuse edasi kaevata.

Ménard on Béziers’ linnapea alates 2014. aastast. Ta ei kuulu küll Rahvusrindesse, kuid sai linnapeaks viimase abiga ja on selle presidendikandidaadi Marine Le Peni üks tähtsamaid nõuandjaid.

Mullu oktoobris pälvis Ménard tähelepanu sellega, et lasi vahetult enne ebaseaduslike sisserändajate linnasaabumist paigutada linna ümber plakatid, mille selge sõnum oli, et nii-öelda põgenikud pole sinna oodatud.

Eelmainitud usutluses telekanalile LCI ütles Ménard sedagi, et prantslane on see, kes – Charles De Gaulle’i määratluse järgi – on eurooplane, valgenahaline ja katoliiklane.

2015. aasta mais arvustas Prantsusmaa haridusminister Ménard’i, sest too lasi koostada oma linna kooliõpilaste nimekirja, et teha selle põhjal kindlaks, kes neist on muhameedliku taustaga. (Sellele viitava nimega õpilasi oli Béziers’s toona 64%).

Kuid Prantsusmaa seadused keelavad võimudel inimeste usuliste eelistuste ja päritolu kohta andmeid koguda.