CNN-i fotograafil Gabriel Chaimil õnnestus drooni abil filmida sõjast räsitud Mosuli linna lääneosa, mida liitlasväed praegu ISIS-e ehk Daeshi käest tagasi üritavad võita. Mosul on Iraagi suuruselt teine linn, selle idaosa on Iraagi sõjaväe käes.

Videolt on näha, kuidas tänavad on pea inimtühjad, mõnede majade küljes ripuvad valged ribad, märkimaks majaelanike rahumeelsust. Tänavatel lebavad laibad ja inimeste kodud on hävinenud. Video on kohutav meeldetuletus sellest, millised on sõja tagajärjed. Mosuli lääneosast on põgenenud sajad tuhanded tsiviilisikud, kuid umbes 800 000 peidavad ennast veel varemete sees.

Varemeis peidavad end ka linna alles jäänud ISIS-e võitlejad, keda iraaklased tänav-tänava haaval välja üritavad ajada. Fotograaf liikus koos sõjaväelastega, kes otsisid neid betoonitükkide alt ja mahajäetud majade seest. Auguliseks pommitatud hooneteread on kui labürindid, kus sõjaväelased üritavad jälitatavaid leida, lootes mitte ise mõne pommi otsa sattuda.

Chaim räägib, et pildid sellest, kuidas tsiviilelanikud kahe tule vahele jäävad või kuidas ISIS põgenevate inimeste massi hulka tulistas, ei lähe tal iialgi meelest. "Nad [tsiviilelanikud] peavad olema tähelepanelikud, kuidas nad rindejoont ületavad ja nad peavad olema kindlad, et Daesh nende jooksmist ei märka," kirjeldab ta. "Aga nad peavad olema ka ettevaatlikud, et Iraagi sõdurid neid omakorda Daeshiks ei peaks."

Hoiatus: videos on häirivaid kaadreid, nõrganärvilistele mittesoovitatav.