Prantsusmaa presidendiks püüdlev Rahvusrinde liider Marine Le Pen pakkus raadiojaamale Europe 1 antud intervjuus välja oma alternatiivi Euroopa Liidule.

„Ma olen eurooplane, aga mulle ei meeldi see poliitiline struktuur, mida kutsutakse Euroopa Liiduks,“ vahendab Gazeta.ru Le Peni sõnu. „Näiteks võiks olla Euroopa allianss, mis lubab erinevatel riikidel ühineda neile vajalike projektide elluviimiseks ja mis ei vastandu nende rahvuslike huvidega. Euroopa Liidu põhiprobleem on selles, et see on muutunud praktiliselt totalitaarseks võimuks.“

Le Pen märkis, et Euroopa Liidu liikmesriigid kannatavad Brüsselis aetava poliitika tagajärgede käes, kuid tema on valmis Euroopa mudelit muutma, nii et ühendust saaks kutsuda Euroopa vabade ja suveräänsete riikide alliansiks.

Samas intervjuus sõnas Le Pen veendunud, et ta võidab presidendivalimiste teises voorus Emmanuel Macroni, seda vaatamata praegu vastupidist näitavatele ennustustele ja küsitlustulemustele.