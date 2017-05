„Lastekaitse Liidu poole on pöördunud aastate jooksul paljud lapsevanemad murega, et lapse koolikott on igapäevaselt väga raske,“ ütles Lastekaitse Liidu juhatuse liige Tõnu Poopuu. „Õpikud ja töövihikud on suured ja mahukad, koolid on passiivsed lahenduste pakkumisel. Tihti ei võimalda õppetöö korraldus paljudes Eesti koolides hoida koolikottide raskust lubatud piirides.“

Ligi pooled küsitlusele vastanud lapsevanematest ütlesid, et koolid ei ole teinud mingeid ümberkorraldusi õppetöös vähendamaks kaasas kantavate asjade hulka.

85 protsenti koolikottidest on liiga rasked, selgus Lastekaitse Liidu korraldatud küsitlusel. Kõige rohkem kola tassivad kaasas 4. kuni 6. klassi lapsed, selles vanuserühmas on 92 protsendi õpilaste koolikott lubatust raskem.

Küsitlus „Sinu lapse koolikott“ viidi läbi ajavahemikul 15. märtsit kuni 15. aprillini ja elektroonilisele küsimustikule vastas 3418 lapsevanemat.

Kõige drastilisema näitena tõi Poopuu ühe 6. klassi poisi koolikoti, mille kaaluks said vanemad 7,5 kilo. Sellele talvisele päevale langes nii ujumistund, kodunduse tund toidutegemisega ning trompet muusikakooli tunniks.

Terviseamet andis juba mitu aastat tagasi teada, et ülemäära raske koolikott on üks rühihäirete põhjustaja. Koolikottide piirnormist suuremat kaalu on kinnitanud Eesti Õpilasesinduste Liidu eestvedamisel tehtud algklasside koolikottide kaalumise kampaania.

Lastekaitse Liit on seisukohal, et riik, omavalitsused kui kooli pidajad ning koolid peavad midagi ette võtma, oluline roll on kooli ja kodu koostööl, teatas Lastekaitse Liit.