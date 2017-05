"Aga ta saab aru, et [USA ja Hiina] pole siis väga rõõmsad," jätkab ta. "Mida te sellega öelda tahate, "pole rõõmsad"?" küsib Dickerson. "Kas see tähendab sõjalist sekkumist?" "Ma ei tea," vastab Trump. "Ses mõttes, et eks näeme." Ta jätkab: "See suhe, mis mul Hiinaga on, seda on juba kiidetud kui väga erilist, midagi hoopis teist, kui meil varem on olnud. Aga muidugi, tead, küll me näeme, kas [Hiina] president Xi suudab olukorda muutust tuua."

Dickerson küsib seejärel, miks Põhja-Korea raketikatkestused muudkui ebaõnnestuvad ning üritab presidendilt välja meelitada, kas ehk on USA-l lörriläinud katsetega mingi seos. President vastab, et ei soovi sellest rääkida ning annab mõista, et parem on selliseid samme mitte ette kuulutada. "See on malemäng," ütleb ta. "Ma lihtsalt ei taha, et inimesed teaksid, milline mõtlemine mul on. Aga ühel päeval on tal parem süsteem. Ja kui see päev saabub, siis ei saa me seda lubada."

Küsimusele, mida Trump isiklikult Põhja-Korea liidrist arvab, vastab ta esiti põiklevalt, kuid siis muutub pea kaastundlikuks. "Mul - tõesti, tead, mul pole tema kohta midagi kommenteerida. Inimesed räägivad, et on ta üldse mõistuse juures, ei mina seda tea. Aga ma võin sulle seda öelda - ja paljudele ei meeldi, et ma nii ütlen - aga ta oli noor mees, 26- või 27-aastane, kui ta oma isalt ameti üle võttis, kui see ära suri. Ta peab tegelema mõistagi väga keeruliste inimestega, eriti kindralite ja teistega. Ja väga noores eas suutis ta võimu võtta. Ma olen kindel, et paljud, tema onu või mõni teine, üritasid talt võimu ära võtta. Ja ta sai hakkama. Nii et ilmselgelt on ta päris terane tegelinski," mõtiskleb Trump. Praeguses olukorras Põhja-Koreas süüdistab ta varasemaid presidente Obamast Bill Clintonini.

Dickerson viitab varem Reutersile antud intervjuule, kus Trump tunnistas, et presidendiamet oli arvatust raskem. Selle intervjuu melanhoolia on presidendil ununenud, sest Dickersonile väidab ta lausa, et tal on tegelikult elus ette tulnud keerulisemaidki tööülesandeid, kui USA presidendiks olemine.

President ei saa jätta ka meediat kritiseerimata. "Mõtlete mind isiklikult, või keda?" küsib Dickerson. "Noh, sinu saade. Armastan sinu saadet. Ma nimetan seda "Deface the Nation" ("Face the Nation" - "Rahvaga silmitsi" ingl. k., "Deface the Nation" - "Moonuta rahvast" ingl. k. - toim.). Aga tead, ega su saade alati päris täpne ei ole." Edasi jätkub vaidlus Trumpi varasemate väljaütlemiste kohta Hiina suunal. President katkestab ajakirjanikku korduvalt, et rõhutada, kui valesti meedia tema sõnu on mõistnud.

Dickersoni küsimusele, mida Trump esimese 100 tööpäeva jooksul teada on saanud, vastab Trump ikka samal teemal jätkates. "Noh, üks asi, mida ma õppisin, on see, kui ebaõiglane meedia ikka on. Ma olen väga häid asju teinud, ma arvan. Väga suurepärased suhete vundamendid välisliidritega. Meil on, tead, NAFTA (Põhja-Ameerika Vabakaubanduse Leping - toim.), nagu sa tead, ma kavatsesin selle katkestada. Aga siis tuli mulle väga kena kõne ühelt mehelt, kes mulle meeldib, Mehhiko presidendilt. Ja siis väga kena kõne Justin Trudeault, Kanada peaministrilt. Ja nad ütlesid, et palun, kas selle asemel, et NAFTA ära lõpetada - ma olin valmis ju seda tegema. Tegelikult, ma pidin seda täna tegema. Ma pidin seda tegema siin sinuga istudes. Oleksin pidanud sulle ütlema, et oota. Täna oleksin selle ära teinud. NAFTA lõpetanud. Aga nemad helistasid ja küsisid: "Kas te oleksite nõus läbi rääkima?" Ja mina vastasin: "Jah, räägime läbi.""

Dickerson on hämmingus: "Ja muud te ei saanudki teada, ainult meedia kohta? Meediat te tundsite juba valimiste ajal. Kogu aeg ütlesite siis-" "Ei-ei," katkestab Trump, "aga meedia ei rääkinud [NAFTA-st] ju selliselt." Järgneb selgitus presidendi väidetavate väljaütlemiste kohta NAFTA-st. Dickerson kordab oma küsimust ja palub Trumpil nimetada veel midagi, mida ta teada on saanud. "Üldiselt lähevad asjad aeglasemalt, kui tahaksin," vastab Trump. Intervjueerija üritab saada rohkem infot Trumpi läbikukkunud ravikindlustuse eelnõu kohta.

Trump kaotab lõpuks Dickersoni tervishoiuteemaliste täpsustavate küsimuste peale kannatuse: "Kuule, kui sa oma põlvele viga teed, ausalt, ma parema meelega laseksin valitsusel keskenduda Põhja-Koreale, keskenduda teistele asjadele kui sinu põlvele, okei? Või sinu seljale, kui tahes tähtis su selg ka poleks. Ma näeksin palju parema meelega, et valitsus keskendub muudele asjadele."