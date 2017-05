USA väed on kurdidele Türgi-Süüria piiril appi läinud. Türgi selle üle ei rõõmusta, sest USA liitlasi peavad nemad äärmuslasteks. Samuti toimus täna, 1. mail, Istanbulis keelust hoolimata meeleavaldus, kus politsei kasutas pisargaasi ja kummikuule, kirjutavad CNN ja Yahoo! News. Istanbuli Taksimi väljakule kogunesid 1. maid tähistama umbes 200 valitsuse- ja presidendivastaste loosungitega meeleavaldajat. Seda vaatamata meeleavalduste keelule väljakul. Istanbuli tänavatel patrullis üle 30 000 politseiniku, et ükski meeleavaldus selleks keelatud kohas toimuda ei saaks. Väljak on 2013. aastast meeleavaldusteks suletud, ka täna üritasid politseinikud metallist teetõkedega inimeste liikumist takistada ja rongid ei teinud tavapärast peatust Taksimi väljakul. Samal ajal on Türgile pinnuks silmas ka USA, kelle väed valvavad nüüd Türgi-Süüria piiril. Türklasted õhuväed ründasid ja tapsid möödunud nädala alguse õhurünnakus kurdi võitlejaid, kuid konks on selles, et kurdid on hetkel võitluses ISIS-ega USA liitlased.

Peshmerga Iraagis ja Süüria kurdide omakaitse (YPG) väidavad, et 25 kurdi võitlejat sai surma. Türgi eitab, et oleks kurde eraldi sihikule võtnud. YPG liikmed võitlevad Süüria Demokraatklike Vägede (SDF) ridades, mis on erinevatest rühmadest kokku pandud mässuliste ühendus. USA peab neid liitlasteks ning toetab neid relvadega ja rahaliselt. Türgi valitsus on nad aga terrorirühmituseks kuulutanud.

USA jaoks on konflikt tülikas, sest ta ei taha ilma jääda ei Türgi toetusest ega kurdi päritolu võitlejatest. Mõlemad liitlased on aga omavahel lepitamatud, ehkki ISIS-e vastu võitlevad mõlemad. "Me palume, et meie partnerid keskenduksid oma tegevuses ISIS-ele. Kõige suurem oht rahule ja stabiilsusele selles regioonis ja üldse kogu maailmas on ISIS," seisab kirjas Ameerika vägede teadaandes. Kuigi türklaste jaoks on ISIS ohtlik, siis näeb Ankara tõsist ohtu ka selles, kui Süüria alad, eriti Türgi piiri lähedal asuvad alad, peaksid kurdide kätte sattuma. Selles näevad türklased riski enda riigi stabiilsusele ning ilmselt kardetakse, et kurdide võim piiri lähedal tähendab ka riigis elava kurdi kogukonna jõulisemaid nõudmisi iseseisvusele - ning abi ja toetust sellele Süüria piiri taga paiknevatelt rahvuskaaslastelt. Seega on Türgi ennast teatud mõttes puntrasse kerinud, sest üritab ühtaegu võidelda kahe vaenlasega, kellest üks on omakorda teise vaenlase vastane võitleja.