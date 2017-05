Prantsuse presidendikandidaat Emmanuel Macron ütles BBC-le, et kuigi on jätkuvalt EL-i pooldaja, vajab ühendus hädasti reforme. Ta mõistab, et prantslased on väsinud ning kui midagi ette ei võeta, võib rahvas nõuda EL-ist välja astumist.

Tsentristist Macroni rivaal, parempopulist Marine Le Pen lubab võidu korral rahvahääletust Euroopa Liitu jäämise küsimuses, sarnaselt brittide Brexitiga. Ta lubab ka võtta Prantsuse piirid rangema kontrolli alla ja ohjeldada immigratsiooni.

Macron ei ole muutnud oma Euroopa-meelsust, küll aga möönab ta, et EL-is pole kõik talle meeltmööda. "Ma olen pidevalt selle valimisprotsessi jooksul Euroopa ideed ja Euroopa poliitikat kaitsnud, sest ma usun, et see on Prantsuse rahvale väga oluline, nagu ka meie riigile selles globaliseeruvas maailmas," rääkis Macron BBC-le. "Samas peame me olukorrale otsa vaatama, kuulama oma inimesi ja kuulma seda, et nad on täna väga pahased, kannatamatud ja EL-i ebafunktsionaalsus ei ole enam jätkusuutlik."