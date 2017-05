Rootsis Jakobsburgis asuv suur mošee sai tulekahjus kannatada. Pühamu ei hävinud täielikult ning keegi viga ei saanud. Politsei usub, et tegemist oli süütamisega, kirjutab TheLocal.se.

Jakobsburg on Stockholmi äärelinnarajoon. Seal asub Rootsi suurim šiia moslemite mošee Imam Ali Islamikeskus. Eile hilisõhtul kella 23 paiku algas tuli hoone välisküljelt ning tules hävisid mitu pühamu osa. Tuletõrjujad kustutasid leegid kella kolmeks hommikul. Keegi viga ei saanud ja kuna mošee ümbruses pole elumaju, siis polnud ka ohtu, et tuli leviks kodudesse.

Mošee esindaja räägib, et on väga mures. Šiiitide pühakojas käib tuhandeid inimesi, neist kümned tormasid kohale kohe, kui kuulsid, et mošees on tulekahju. Süütamise õhtul oli mošees toimunud üritus, selle viimased külalised olid süütamise hetkel veel majas sees olnud, kuid pääsesid välja.

Politsei kinnitab, et tuli sai alguse väljast, seega on tugev alus arvata, et tegemist oli süütamisega. Uurimisega tegeleb Rootsi kaitsepolitsei Säpo.