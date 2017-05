Koos sümfooniaorkestriga publiku ette astunud vene rokilegend Boriss Grebenštšikov andis laupäeval, 29. aprillil Nordea Kontserdimajas vägeva kontserdi. Kuigi laval oli ligi nelikümmend sümfoonikut, lisaks ansambel Akvarium, olid publiku pilgud suunatud ikkagi ennekõike õhtu peategelasele, kelle pärast oldi tuldud, muusikule ja lauljale Grebenštšikovile, kes ühelt pool oli justkui ammune tuttav bard, (Grebenštšikov koos Akvariumiga on siin eelnevalt esinenud seitse korda), ent kes viimastel aastatel on selgelt pöördunud näoga, kuid küllap veel rohkem sisemiselt ja hingelt religiooni poole. Kuigi, nagu ikka näitas ta oma uut nägu läbi muusika.

Mis puutub Grebentštšikov enda muutumisse, siis seda võis märgata nii visuaalselt, kui ta üleni mustas riietuses, tumedate prillidega meenutas natuke stiliseeritud Tiibeti munka, aga ka tema lavalises olekus, sest varasematest kontsertidest meenuv lugude vahele poetatud joviaalne jutustamismaneer oli seekord asendunud vaid mõnedel harvadel kordadel lausutud sõnaga „tänan“. Küll aga asendas tänusõna iga loo lõpus kerge kummardus koos näo ette tõstatud ja kokkusurutud peopesade liigutusega.

Publikut ennast oleks aga võinuks olla tunduvalt rohkem, hämmastav, et kuulajaskonna seas ei olnud näha ühtegi Eesti muusikut. Need, kes olid aga saalis, said kahtlemata muusikalise elamuse täie raha eest.

2016. aasta sügisel käivitus muusiku kodulinnas Peterburis Akadeemilises Kapellis Grebenštšikovi uus sooloprojekt „BG Symphony“. Selle aja jooksul on ta esinenud orkestriga Venemaal, Ukrainas, Lätis ja Iisraelis.

Koos Grebenštšikoviga esinesid muusikud ansamblist Akvarium: legendaarne basskitarrist Aleksandr Titov, soolokitarrist Aleksei Zubarev ja Iiri löökpillimängija Liam Bradley.

1972. aastal ansambli Akvarium asutanud Boriss Grebenštšikov on üks tuntumaid Vene muusikuid, tema nimi on juba aastakümneid Vene rokkmuusika sümbol. Ja mitte ainult rokkmuusika. Tema initsiaalid BG tähendavad igale muusikasõbrale sama palju kui ansambli Akvarium nimigi. Grebenštšikov pole olnud ainult 45 aastat tagasi kokku kutsutud Akvariumi selge ja vaimne liider, ta on olnud ka peamine muusika- ja sõnade autor ansambli albumitel või sooloplaatidel. Samas on ta öelnud, et sõnal on tema jaoks olnud alati sama oluline või isegi olulisem roll kui helikeelel. Läbi aegade on ta kasutanud oma muusikas eri maade rahvameloodiaid ja -pille.