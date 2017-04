Täna abiellusid riigikogulased Martin Repinski ja Siret Kotka ning ühtlasi selgus, et noorpaar ootab ka ühist last, kes peaks sündima sügisel. Nüüd selgub, et pere juurdekasvu ootab veel üks riigikogulane, sedapuhku Martin Helme!

Publik vahendab, et beebiootus sai ilmsiks Martin Helme abikaasa Eeva Helme Facebookist. "Jõudsime oma toredalt perepuhkuselt tagasi, päikese käest otse kodumaa karge kevade kätte. Kõik lapsed on nüüd Barcelonat näinud, kõige väiksem muidugi kõhus kaasa kiikudes," vahendab Publik Eeva postitust. Beebi peaks sündima augustis.

Uusimat ilmakodanikku ootavad kodus juba kolm õde ja üks vend. Viimati kastsid nad titevarbaid aastal 2014, kui ilmavalgust nägi seni pesamuna staatust nautinud Edward. Siis rääkis Martin Õhtulehele, et on olnud kõigi oma laste sünni juures. Ilmselt ei tehta seegi kord erandit. "Hirmus hea meel on kodus jälle lapse nuttu kuulda. Ma ei oska kirjeldada, et kui tore on kuulata seda väikese ägisemist," õhkas mees toona. Nüüd saab ta lapse nuttu peagi taas kuulda.

Martin Helme on veendunud, et tänapäeval algab suur perekond neljast lapsest. Küsimusele, kas nende perre võiks veel lisa oodata, vastas Martin siis: "Iga kord, kui laps ära sünnib, siis naine vannub mulle, et ei – rohkem enam ei! Arvestades, et oleme 70ndate põlvkond, siis võiks järgmised põlvkonnad teatepulga üle siiski võtta," muigas ta.

Õhtuleht soovib Helmete perele õnne ja jaksu!