Eesti eurodelegatsioon stardib juba teisipäeval Kiievisse. Veel enne tuleb aga lauljatel kohvrid pakkida. Kõige raskem on see ülesanne ilmselt meie dueti naispoole Laura jaoks, kes täna juba pakkimisega algust tegi.

Oleme ju harjunud Laurat laval ja avalikel üritustel nägeva väga ekstravagantsetes kostüümides ja kindlasti ei tee lauljatar allahindlust ka Kiievis. Seal ootab lauljaid ees palju üritusi ning muidugi ka Eurovisioni avatseremoonia ja sellele eelnev pikk punane vaip. Ootame juba huviga, mida Laura seal kannab.

Pildi juurde lisatud märksõnadest võib välja lugeda, et Lauraga lähevad Kiievisse kaasa muu hulgas Aldo Järvsoo, Liisi Eesmaa, Baltika, Montoni, Denim Dreami ja Anni Bechereri riided.

Õhtulehele eile antud intervjuus ütles Laura, et kahjuks peavad puust ja klaasikildudest kleidid seekord koju jääma, sest need lihtsalt ei mahu pagasisse. Küll lähevad temaga aga Kiievisse kaasa nii enda kui ka mitmete Eesti disainerite kappidest kokku korjatud kostüümid.

Laura lavakleit on Kristina Viirpalu nõelasilmast ning see on inspireeritud Haapsalu salli õrnast mustrist. Laura rääkis Õhtulehele, et kleit on tehtud sellisest materjalist, mille saab kokku rullid ja rahulikult käsipagasisse panna ilma, et see kortsuks.