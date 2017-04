Meeleolukas pulmapidu peetakse Mäetaguse mõisas, pulmaisaks on palutud Vene teatri näitleja Nikolai Bentsler. Mäetagusele siirdunud pulmaseltskond võis kõrvalvaatajale võis paista kui Keskerakonna erakorraline suurkogu, sest erakonna tuntumatest nägudest oli kohal enamust – alates peaminister Jüri Ratasest kuni doktor Viktor Vassiljevini välja.

Siretiti ja Martinit hakati seostama 2015. aasta lõpul, kui Repinski habrast naist rüütellikult ühe oma erakonnakaaslase eest kaitses. Nimelt osutas rDmitri Dmitrijev blondile kaunitarile iigikogu Keskerakonna fraktsiooni tööseminaril soovimatut tähelepanu ning lõi talle üliägedasti külge. Külgelööja sai Repinskilt tugeva obaduse.

Paarike oma suhteid ei kommenteerinud. Mullu märtsis kinkis Martin Siretile naistepäevaks ülisuure sületäie punaseid roose ja Kotka kinnitas lõpuks Õhtulehele: "Jah, me oleme paar."

Vaid mõni päev hiljem vallandusid kuulujutud - Repinskil olla tegelikult kodus rase naine Oksana ning kuskil ootavat teda veel kolmaski kallim Ksenija!

"Mul on kahju, aga viimasel ajal on ka minu kõrvu jõudnud kuuldused, nagu oleks Martin mind mõni aeg tagasi rasedana maha jätnud. Tegelikkus on hoopis teine: minu elu on viimastel aastatel edasi läinud, ma olen isegi oma perekonnanime muutnud ja olen nüüdseks õnnelikus abielus oma praeguse abikaasaga, kelle last ma kannan," rääkis viimaseid nädalaid lapseootel Oksana. Ksenija näol oli aga tegu hoopis Martini endise elukaaslasega.

Repinski kinnitas Õhtulehele, et kõik on hästi. "Kui veebruari lõpul arutasime riigikogu fraktsioonis konverentsi tulemusi, tuli erakonnakaaslane aru pärima, süüdistus aga sama: miks ma jätsin Sireti pärast oma raseda naise koos lapsega maha! Lubas sellest ka teistele rääkida. Sain aru, et nendele juttudele tuleb lõpp teha, enne kui asi veel hullemaks keeratakse. Kui juba erakonnakaaslasest riigikogulane minu isiklikku elu torgib, siis tuleb asjad avalikult selgeks rääkida," rääkis ta möödunud aastal.

Eelmise aasta lõpul palus Repinski aga Kotka kätt ning ütles Õhtulehele, et ettepanek oli pigem lihtne ja siiras, kuid ootamatu. Rohkem detaile mees ettepaneku kohta avaldada ei soovinud. "Sõrmust valida ei olnud keeruline. Ma lihtsalt vaatasin ja tavaliselt on üks mingi asi, mis mulle meeldib. Usaldasin sisetunnet ja ostsingi selle."

Ettepanekust mõtles mees juba pool aastat enne tegudeni jõudmist. "Mina abiellun esimest korda elus ja ma tegelikult tundsin suhteliselt ammu, et see on õige inimene. Ei olnud ühtegi hetke, mil ma oleks mõelnud, et see on vale otsus. Kindel otsus oli."